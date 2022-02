Roma, Mourinho fa affidamento sul fattore angolo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma - C' è una Roma da dieci, in questo campionato pieno di delusioni. É il numero di serie vincente dei gol derivati da una risorsa vetusta quanto preziosa: il calcio d'angolo. Nessun'altra squadra ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 febbraio 2022)- C' è unada dieci, in questo campionato pieno di delusioni. É il numero di serie vincente dei gol derivati da una risorsa vetusta quanto preziosa: il calcio d'. Nessun'altra squadra ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho Roma, Mourinho fa affidamento sul fattore angolo [?] E attenzione, in vista di Spezia - Roma: Mourinho all'andata risolse la pratica, beffando il pupillo Thiago Motta , proprio grazie a due calci d'angolo, che fruttarono i gol di Smalling e appunto ...

Diretta sorteggio ottavi Conference League/ Streaming video tv, accoppiamenti live Ora però è arrivato il momento di scoprire più nel dettaglio tutto ciò che riguarda la diretta del sorteggio degli ottavi di Conference League ? Roma, Mourinho squalificato per 2 turni/ "Fare ...

Roma, Mourinho fa affidamento sul fattore angolo Corriere dello Sport.it Platini: “Adoro Mourinho, ma non si può vincere sempre” PLATINI ROMA MOURINHO – L’ex calciatore della Juventus e già presidente della Uefa torna a parlare. Per lui 5 anni con la maglia bianconera nei quali ha siglato 68 gol in 147 partite. Michel Platini ...

Roma, l'emergenza è finita: Mou recupera tutti Roma, l'emergenza è finita: Mou recupera tutti - Il Corriere della Sera - La grande emergenza è rientrata. José Mourinho, infatti, in vista della gara di domeni... - Marione.net - La ControInformazion ...

