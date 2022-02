Advertising

quotidianodirg : #Economia #danni Ragusa, protesta giusta ma danni incalcolabili: merce avariata - ragusaoggi : #ragusa | La protesta dei tir si sparge a macchia d'olio: 'Serio rischio di blocco delle merci' - ragusaoggi : #ragusa | L'altra faccia della protesta: con il blocco dei tir, aumentati i prezzi al dettaglio dei prodotti - ragusaoggi : #ragusa | Blocco autotrasporto siciliano, on. Dipasquale: “Insignificante l’azione di Musumeci ieri alla protesta” - ragusaoggi : #ragusa | Autotrasportatori, la Regione condivide la protesta, Musumeci: «Incontro urgente col ministro Giovannini» -

E' stata sospesa ladegli autotrasportatori con la revoca immediata delle code di tir nei punti nevralgici e la ... Le code di tir avevano interessato anche la provincia di, insieme al ......TRAMONI Matteo (Brescia) SECONDA SANZIONE MILANESE Tommaso Pantale (Alessandria)Antonino (... per avere, al 48° del secondo tempo, in segno dicalciato una bottiglietta d'acqua. d) ...E’ un fiume in piena Nuccia Alboni, titolare di una cooperativa agricola che produce ortofrutta, lungo la fascia trasformata ipparina, e consigliere territoriale di Confcooperative Ragusa. Infatti, no ...“Siamo arrabbiati. Perché questi giorni di protesta e di conseguente mancata nostra presenza sui mercati hanno avvantaggiato gli altri competitors, soprattutto di Spagna e Marocco, che hanno proseguit ...