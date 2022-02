“Povero gabbiano” | quanto un neomelodico ha guadagnato grazie a un trend di Tik Tok

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Cosa succede quando una canzone neomelodica diventa virale 34 anni dopo la sua uscita? Innanzi tutto compaiono oltre 70mila video su Tik Tok a opera di ragazzi che all’epoca della release neanche erano nati. Poi, i loro genitori – seduti in ufficio – la fischiettano per tutto il giorno contagiando i colleghi attorno. Infine, quella stessa traccia – che prima contava soltanto poche decine di migliaia di streaming su Spotify – arriva a totalizzare quasi un milione di streaming in meno di 48 ore. 860 mila, per la precisione. Che facendo i conti della serva, hanno trasformato il fenomeno di “Tu comm’a mme” – altrimenti nota come “” – in circa 3.500 $ (3.150 €, per la precisione), fissando a 0,004 dollari la quota che Spotify versa agli artisti per ogni stream sulla propria piattaforma. Ma ovviamente non ci si può fermare qui con l’analisi, ...