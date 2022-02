Paul Pogba si confessa | il francese svela dove giocherà

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Goal News Non c'è pace per. Dopo le voci di mercato che lo vedono lontano da Manchester, ecco spuntare quelle che lo portano in Francia. La squadra di Didier Deschamps, infatti, lo avrebbe contattato per chiedergli se è interessato a vestire la maglia della Nazionale per i prossimi Europei.? Il mistero dell'Europa sembra volgere al termine.andràè una partita che coinvolge tutta l'Europa proprio perché ci sono tanti club che vogliono portare con sé il fuoriclasse di Francia, e con l'aiuto di Mino Raiola resta le occasioni del Manchester United sono sempre meno. Il centrocampista lo sa bene, è pienamente maturo e lo sanno tutti i club che gli hanno proposto. Prenderlo gratis sarebbe un colpo che cambierebbe il mercato e comporterebbe un'impennata degli abbonamenti: ilha ...

Advertising

AubreyC30657382 : RT @beck_webb: ???? Paul Labile Pogba #MUFC - 5a485a726391478 : NONMercato | Mercato - PSG : Leonardo doit-il absolument recruter Paul Pogba ? - KokoReping : Start Nemanja Matic Bruno and Paul Pogba - utd_saif : @FutSheriff Future stars Paul Pogba? - 56lW8dD3UYoqYM6 : RT @CristianoXtra_: Cristiano Ronaldo & Paul Pogba. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Paul Pogba

Tutto Juve

Il nome diè tornato recentemente di moda in casa Juventus. L'edizione odierna di Tuttosport dedica grande spazio allo scenario del ritorno del Polpo a Torino, anche se gli ostacoli non mancano di ...Tra i tanti rumors di calciomercato, il futuro diè sicuramente uno dei più chiacchierati. Il francese del Manchester United si trova a dover decidere cosa fare: restare in Red Devils o cercare un'altra avventura. In tal senso, sono ...Il suo rapporto con il Manchester United sembra ai minimi termini, e i mesi che mancano alla fine della stagione potrebbero essere per lui gli ultimi con la mag ...Il sogno di mercato, però, resta Paul Pogba vecchia conoscenza dei bianconeri pronti a fare di tutto per riportare il francese a Torino. Il centrocampista, in forza al Manchester United, ha il ...