Napoli, puoi e devi crederci, è tempo di scendere in campo e vincere (Di sabato 26 febbraio 2022) Archiviata la brutta figura rimediata contro il Barcellona in Europa League, è ora, per il Napoli, di pensare alla sfida di domenica contro la Lazio. La partita dell'Olimpico è di notevole importanza per gli azzurri, che devono ritrovare sicurezza ed entusiasmo dopo le ultime uscite non esattamente convincenti. Tre pareggi, una sconfitta e solo una vittoria – quella arrivata sul campo del Venezia – nel mese di febbraio, tra campionato ed Europa League; certamente non il massimo per un Napoli il cui obiettivo resta la qualificazione in Champions League. Manca sempre meno al termine del campionato, i giochi stanno per concludersi e cominciare a tirare le prime somme è d'obbligo. Il Napoli è fuori dalla Coppa Italia dopo un rocambolesco match con la Fiorentina, affrontato tra l'altro con numerose assenze. È fuori ...

