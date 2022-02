Napoli Comicon 2022: tra i primi eventi con Zerocalcare/Giancane/Gli Ultimi e Krista Kosonen (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tra gli eventi del Napoli Comicon 2022 Strappati lungo i bordi, live music show con Zerocalcare, Giancane e Gli Ultimi, l'incontro con l'attrice Krista Kosonen e la mostra di Davide Toffolo. Inizia il conto alla rovescia per l'attesissima XXII edizione di Napoli Comicon 2022. Il Pop Culture Festival, che si svolgerà a Napoli dal 22 al 25 aprile, è pronto ad annunciare i primi tre grandi eventi. Si parte con un con un connubio mai visto prima che unisce musica, fumetto e animazione: Strappati lungo i bordi - live music show con Zerocalcare, Giancane e Gli Ultimi. Per la prima volta dopo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tra glidelStrappati lungo i bordi, live music show cone Gli, l'incontro con l'attricee la mostra di Davide Toffolo. Inizia il conto alla rovescia per l'attesissima XXII edizione di. Il Pop Culture Festival, che si svolgerà adal 22 al 25 aprile, è pronto ad annunciare itre grandi. Si parte con un con un connubio mai visto prima che unisce musica, fumetto e animazione: Strappati lungo i bordi - live music show cone Gli. Per la prima volta dopo ...

