Morgan a Belve: "Sento Michele Bravi di nascosto, a Mengoni non permettono di parlarmi" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tra gli ospiti della puntata di Belve in onda questa sera su Rai 2 ci sarà anche Morgan. Una lunga intervista insieme a Francesca Fagnani che ovviamente chiederà molte cose al cantante. In queste ore sui social è spuntato un primo estratto di questa intervista che siamo sicuri, farà molto discutere nelle prossime ore. La conduttrice di Belve, parlando dei successi che Morgan ha avuto come giudice di X-Factor, ricorda che è stato il coach e quindi un po' anche il mentore di Marco Mengoni e chiede al cantante come siano i rapporti con il suo "omonimo". Morgan senza pensarci troppo spiega che non ci sono rapporti e che la cosa probabilmente non dipende da Mengoni ma dalle persone che gli stanno intorno.

