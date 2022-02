Luca Argentero, l’ex fidanzata senza mezzi termini: “È bellissimo ma…” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Luca Argentero è amatissimo e, con il suo Doc nelle tue mani, ha fatto innamorare di sé donne di tutte le età. Da un anno è sposato con la bellissima attrice Cristina Marino che le ha dato una bambina, Nina Speranza e, la famiglia appena formatasi è felicissima. Ma Luca Argentero ha anche avuto un esordio nella casa del Grande fratello vip dove ha conosciuto e si è innamorato di un’altra concorrente, Marianella Bargilli. I due sono stati insieme per un po’ di tempo e lei ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attore che impersona il ruolo di Andrea Fanti. Vediamo cosa ha detto. Marianella Bargilli su Luca Argentero: “È bellissimo ma anche intelligente” Luca Argentero e Marianella Bargilli si sono conosciuti e innamorati nella casa ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 febbraio 2022)è amatissimo e, con il suo Doc nelle tue mani, ha fatto innamorare di sé donne di tutte le età. Da un anno è sposato con la bellissima attrice Cristina Marino che le ha dato una bambina, Nina Speranza e, la famiglia appena formatasi è felicissima. Maha anche avuto un esordio nella casa del Grande fratello vip dove ha conosciuto e si è innamorato di un’altra concorrente, Marianella Bargilli. I due sono stati insieme per un po’ di tempo e lei ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attore che impersona il ruolo di Andrea Fanti. Vediamo cosa ha detto. Marianella Bargilli su: “Èma anche intelligente”e Marianella Bargilli si sono conosciuti e innamorati nella casa ...

Advertising

MarioManca : Eduardo Scarpetta, che vedremo ad aprile come protagonista insieme a Luca Argentero della serie «Le fate ignoranti»… - zazoomblog : Luca Argentero l’ex fidanzata senza mezzi termini: “È bellissimo ma…” - #Argentero #fidanzata #senza #mezzi… - AlessiaAlesia : RT @Angelic26629344: Ma il gf come ha fatto a passare da concorrenti come Luca Argentero a Nataly Caldonazzo e compagnia bella.. io veramen… - Angelic26629344 : Ma il gf come ha fatto a passare da concorrenti come Luca Argentero a Nataly Caldonazzo e compagnia bella.. io vera… - Bern_2915 : Visto il successo in IT del #gfvip invito a fare a fine edizione una votazione dettata dal pubblico per un nuovo co… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero Luca Argentero, l'ex fidanzata: "Ecco perché non è durata" Marianella Bargilli ha vissuto una breve liaison con Luca Argentero al GF e [?] La news di gossip Luca Argentero, l'ex fidanzata: "Ecco perché non è durata" è stata pubblicata su Gossip Blog . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...

Luca Argentero, l'ex fidanzata senza mezzi termini: "È bellissimo ma?" Luca Argentero è amatissimo e, con il suo Doc nelle tue mani , ha fatto innamorare di sé donne di tutte le età. Da un anno è sposato con la bellissima attrice Cristina Marino che le ha dato una ...

Luca Argentero e Cristina Marino a Milano: con Nina la famiglia più cool Donna Moderna Quando va in onda la sesta puntata di Doc nelle tue mani 2? Quando va in onda la sesta puntata di Doc nelle tue mani 2? Ieri in seguito all'inizio della guerra tra Russia e Ucraina non è andata in onda ...

Doc torna primario per un giorno e si riavvicina a Agnese: le anticipazioni L'ultima puntata di Doc ha confermato il trend di ascolti record vincendo nettamente la serata con 6.5 milioni di telespettatori con il 28.7% di share. Morale di Doc e del periodo storico che stiamo v ...

Marianella Bargilli ha vissuto una breve liaison conal GF e [?] La news di gossip, l'ex fidanzata: "Ecco perché non è durata" è stata pubblicata su Gossip Blog . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...è amatissimo e, con il suo Doc nelle tue mani , ha fatto innamorare di sé donne di tutte le età. Da un anno è sposato con la bellissima attrice Cristina Marino che le ha dato una ...Quando va in onda la sesta puntata di Doc nelle tue mani 2? Ieri in seguito all'inizio della guerra tra Russia e Ucraina non è andata in onda ...L'ultima puntata di Doc ha confermato il trend di ascolti record vincendo nettamente la serata con 6.5 milioni di telespettatori con il 28.7% di share. Morale di Doc e del periodo storico che stiamo v ...