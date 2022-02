LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: Daniel Ricciardo inizia a prendere confidenza con le intermedie (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA MATTINATA DEL DAY-3 14.25 Anche Nicholas Latifi saggia le gomme da bagnato con la sua Williams Makin’ a splash in Barcelona! pic.twitter.com/uQTnQIPb55 — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 25, 2022 14.22 Daniel Ricciardo fa segnare un 1:44.031, quindi migliora ancora e scende in 1:42.814 sempre con le intermedie. 14.19 Daniel Ricciardo con le gomme intermedie inizia subito a fare vedere tempi interessanti, mentre scende in pista anche Nicholas Latifi. 14.16 Dopo qualche giro con le full wet, Daniel Ricciardo è subito tornato ai box per montare le intermedie. Si lavora sul momento di crossover tra ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA MATTINATA DEL DAY-3 14.25 Anche Nicholas Latifi saggia le gomme da bagnato con la sua Williams Makin’ a splash in Barcelona! pic.twitter.com/uQTnQIPb55 — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 25,14.22fa segnare un 1:44.031, quindi migliora ancora e scende in 1:42.814 sempre con le. 14.19con le gommesubito a fare vedere tempi interessanti, mentre scende in pista anche Nicholas Latifi. 14.16 Dopo qualche giro con le full wet,è subito tornato ai box per montare le. Si lavora sul momento di crossover tra ...

News24_it : LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: si torna in azione su pista bagnata artificialmente! - OA Sport - LiveGPit : #F1 ore 14.00: in pista con le gomme da bagnato a Barcellona. Seguite con noi la cronaca live - FUnoAT : #F1 Test #Barcellona – Giorno 3 pomeriggio live: riprendono le operazioni su pista bagnata #FUnoAT #F1Testing… - FormulaPassion : #F1 | Segui con noi l'ultima sessione di test pre-stagionali del Montmeló! Semaforo verde alle ore 14 #F1Testing - News24_it : LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: Russell il più rapido al mattino, Leclerc impressiona con gomme medie. Si… -