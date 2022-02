L’incomprensione tra Draghi e Zelensky sulla telefonata mancata (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il presidente Zelensky. È stato un momento veramente drammatico quello della connessione con il presidente Zelensky. È nascosto in qualche parte di Kiev. Stamattina mi ha cercato prima di venire qua (in aula alla Camera per un’informativa, ndr), abbiamo fissato un appuntamento telefonico per le 9.30, ma non è stato possibile poi fare la telefonata perché il Presidente Zelensky non era più disponibile. Ha detto che lui non ha più tempo, che l’Ucraina non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l’obiettivo delle forze di invasione russa. È stato un momento drammatico che ha colpito tutti i partecipanti al Consiglio europeo”. Queste parole pronunciate dal presidente del Consiglio Mario Draghi di fronte all’Aula di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il presidente. È stato un momento veramente drammatico quello della connessione con il presidente. È nascosto in qualche parte di Kiev. Stamattina mi ha cercato prima di venire qua (in aula alla Camera per un’informativa, ndr), abbiamo fissato un appuntamento telefonico per le 9.30, ma non è stato possibile poi fare laperché il Presidentenon era più disponibile. Ha detto che lui non ha più tempo, che l’Ucraina non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l’obiettivo delle forze di invasione russa. È stato un momento drammatico che ha colpito tutti i partecipanti al Consiglio europeo”. Queste parole pronunciate dal presidente del Consiglio Mariodi fronte all’Aula di ...

