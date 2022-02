Le previsioni meteo del weekend del 26 e 27 febbraio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sarà un weekend di bel tempo al Nord e maltempo al Sud quello del 26 e 27 febbraio. Sabato sulle regioni meridionali temporali, rovesci intensi e nevicate a quote sempre più basse. Domenica maltempo sulle regioni adriatiche dalle Marche meridionali alla Puglia. Al Settentrione cielo sereno o poco nuvoloso (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sarà undi bel tempo al Nord e maltempo al Sud quello del 26 e 27. Sabato sulle regioni meridionali temporali, rovesci intensi e nevicate a quote sempre più basse. Domenica maltempo sulle regioni adriatiche dalle Marche meridionali alla Puglia. Al Settentrione cielo sereno o poco nuvoloso (LE).

Advertising

Agenzia_Ansa : Buongiorno da @Agenzia_Ansa I queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - marattin : Le previsioni meteo erano pessime, ma abbiamo deciso di avere fiducia e speranza. Questo ho imparato, a 43 anni: pe… - ReggioPress : Previsioni meteo rispettate: neve anche in collina nella notte. FOTO - pcbassignana : RT @vdaMeteo: Una graduale rimonta anticiclonica favorirà giornate stabili e soleggiate fino a mercoledì, quando una saccatura in discesa d… - giannipettinari : Aria gelida dalla #Russia? Ce la manda #Putin per farci consumare più #gas ?? -