Lazio, Fdi: parifica non concessa etichetta di cattiva amministrazione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – “Non è ancora chiusa la questione della mancata parifica di Bilancio 2020. Anche stavolta la giunta Dem-M5Stelle la vuole portare subito in Consiglio alla Pisana, contro ogni logica che vorrebbe il passaggio prima in Commissione, come richiesto da Fdi nella riunione dei capigruppo.” “Al di là del rispetto delle procedure democratiche e istituzionali che prevedono i confronti nelle Commissioni, resta il giudizio severo della Corte dei Conti che avevamo preannunciato più volte nel corso della discussione sulla Finanziaria 2020.” “I tanti errori della amministrazione Zingaretti nell’impiego delle risorse finanziarie, l’ostinazione nel volere perseguire investimenti a dir poco discutibili, hanno portato inevitabilmente alla bocciatura del rendiconto.” “L’etichetta di cattiva amministrazione resta ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – “Non è ancora chiusa la questione della mancatadi Bilancio 2020. Anche stavolta la giunta Dem-M5Stelle la vuole portare subito in Consiglio alla Pisana, contro ogni logica che vorrebbe il passaggio prima in Commissione, come richiesto da Fdi nella riunione dei capigruppo.” “Al di là del rispetto delle procedure democratiche e istituzionali che prevedono i confronti nelle Commissioni, resta il giudizio severo della Corte dei Conti che avevamo preannunciato più volte nel corso della discussione sulla Finanziaria 2020.” “I tanti errori dellaZingaretti nell’impiego delle risorse finanziarie, l’ostinazione nel volere perseguire investimenti a dir poco discutibili, hanno portato inevitabilmente alla bocciatura del rendiconto.” “L’diresta ...

