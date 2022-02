Inzaghi | «Abbiamo tirato venti volte in porta | colpito una traversa Non troviamo l’episodio»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 febbraio 2022) Simoneal termine di Genoa-Inter 0-0.inuna. È una cosa strana che nessuno vinca. È un dato strano, si comincia a sentire un po’ la stanchezza. Col Sassuolocorso più del solito, forse si doveva correre meglio.provato anche a giocare meno dal basso, il campo non era nelle migliori condizioni, l’avversario ci ha pressato molto. Stasera 14 corner a zero, a inizio campionato ogni 5 calci d’angolo facevamo un gol. Staserala parte interna dellae la palla è uscita. È un momento che va così, ci manca quel guizzo che prima riuscivamo sempre a trovare. Dobbiamo are di più e ...