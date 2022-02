Infortunio Osimhen, Lazio in dubbio? Le condizioni del nigeriano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Osimhen è uscito dal campo dolorante in Napoli-Barcellona. Le ultime sulle condizioni del nigeriano dopo l’Infortunio Piove sul bagnato in casa Napoli dopo l’eliminazione dall’Europa League. Nel match contro il Barcellona, infatti, Victor Osimhen è uscito dolorante con una vistosa fasciatura al ginocchio destro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di un riacutizzarsi del problema accusato nei giorni scorsi. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore, con la presenza dell’attaccante a rischio per il match tra Napoli e Lazio di domenica sera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022)è uscito dal campo dolorante in Napoli-Barcellona. Le ultime sulledeldopo l’Piove sul bagnato in casa Napoli dopo l’eliminazione dall’Europa League. Nel match contro il Barcellona, infatti, Victorè uscito dolorante con una vistosa fasciatura al ginocchio destro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di un riacutizzarsi del problema accusato nei giorni scorsi. Le suesaranno monitorate nelle prossime ore, con la presenza dell’attaccante a rischio per il match tra Napoli edi domenica sera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

