India: sempre più giornalisti privati del diritto di informazione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il giornalista Fahad Shah, è stato arrestato il 4 febbraio scorso con accuse di supporto al terrorismo, diffusione di notizie false e sedizione. Il caso è scaturito in seguito alla copertura per il suo giornale di uno scontro a fuoco. In tale evento sono state rimaste uccise quattro persone, tra cui un ragazzo che secondo la polizia era militante separatista. È l'ennesimo caso di violazione del diritto di informazione in India. Arrestato ai sensi della legge anti-terrorismo Fahad Shah è il fondatore e caporedattore del sito The Kashmir Walla. Si tratta di un giornale indipendente che collabora anche con alcune delle migliori testate internazionali. Il giornalista è stato tratto in arresto per 10 giorni ai sensi della Unlawful Activities Prevention Act, cioè la legge per la prevenzione delle attività illegali. Non è la prima volta ...

