F1 | Carlos Sainz | “Penso che sia ancora presto per capire in quale posizione saremo”

Carlos Sainz esprime il proprio commento al termine dei test pre-stagionali di Barcellona (Spagna). Il pilota della Ferrari è stato protagonista questo pomeriggio dopo aver preso il testimone dal monegasco Charles Leclerc. L'iberico ha dichiarato alla stampa come riporta 'Motorsport.com': "Penso che sia ancora presto per capire in quale posizione saremo. Noi non ne abbiamo davvero la più pallida idea, Penso che nessuno sappia quali carichi di carburante o quali modalità del motore stiano usando gli altri". Il padrone di casa ha continuato dicendo: "Le auto sono molto diverse rispetto all'anno scorso ed ovviamente si dovranno affrontare delle sfide completamente nuove. Ad essere onesto, mi sto godendo l'intero processo ...

