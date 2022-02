Eurovision: Russia in guerra ma parteciperà (Di venerdì 25 febbraio 2022) La campagna contro la Russia continua su più fronti. Alcune emittenti europee e la campagna social #EurovisionWithoutRussia hanno chiesto l’esclusione della Russia dal contest europeo.Tuttavia, dato che la competizione non è politica, come afferma l’European Broadcasting Union l’Eurovision, la Russia potrà partecipare. La richiesta dell’esclusione della Russia dall’Eurovision e la decisione finale Nonostante l’inizio delle ostilità, la richiesta di esclusione della Russia dal contest, avanzata ieri dall’emittente televisiva statale ucraina Suspilne, è stata respinta. L’iniziativa – rilanciata dall’hashtag #EurovisionWithoutRussia – aveva ottenuto l’appoggio di diversi media, che avevano richiesto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) La campagna contro lacontinua su più fronti. Alcune emittenti europee e la campagna social #Withouthanno chiesto l’esclusione delladal contest europeo.Tuttavia, dato che la competizione non è politica, come afferma l’European Broadcasting Union l’, lapotrà partecipare. La richiesta dell’esclusione delladall’e la decisione finale Nonostante l’inizio delle ostilità, la richiesta di esclusione delladal contest, avanzata ieri dall’emittente televisiva statale ucraina Suspilne, è stata respinta. L’iniziativa – rilanciata dall’hashtag #Without– aveva ottenuto l’appoggio di diversi media, che avevano richiesto ...

