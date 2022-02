Diffidati e squalificati del 27esimo turno di Serie A (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ogni settimana su Zon.it la lista aggiornata di tutti i Diffidati e gli squalificati delle 20 squadre di Serie A. Le assenze squadra per squadra e i pericoli in vista del prossimo turno di campionato. Un cartellino giallo potrebbe costare caro in vista dei match della settimana a seguire. Tieni d’occhio la lista se non vuoi trovarti impreparato per la prossima giornata al Fantacalcio o per conoscere al meglio la rosa a disposizione della tua squadra del cuore. ATALANTA squalificati DJIMSITI 1 giornata – Salta Sampdoria DEMIRAL 1 giornata – Salta Sampdoria Diffidati DE ... Leggi su zon (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ogni settimana su Zon.it la lista aggiornata di tutti ie glidelle 20 squadre diA. Le assenze squadra per squadra e i pericoli in vista del prossimodi campionato. Un cartellino giallo potrebbe costare caro in vista dei match della settimana a seguire. Tieni d’occhio la lista se non vuoi trovarti impreparato per la prossima giornata al Fantacalcio o per conoscere al meglio la rosa a disposizione della tua squadra del cuore. ATALANTADJIMSITI 1 giornata – Salta Sampdoria DEMIRAL 1 giornata – Salta SampdoriaDE ...

Advertising

infoitsport : Serie A 2021-2022, 27ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati - internewsit : Serie A 2021-2022, 27ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati - - SvSport1 : Serie D, Giudice Sportivo. Gli squalificati e i diffidati nel girone A - infoitsport : Squalificati Serie A per la 27a Giornata: diffidati a rischio in Cagliari-Napoli e Bologna-Spezia - GiovanniDElia11 : RT @RadioRossonera: Diffidati e squalificati in vista di #MilanUdinese e #NapoliMilan -