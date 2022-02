Atp Dubai, Rublev conquista la finale e lancia un appello: “No alla guerra” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dubai – Il tennista russo Alexey Rublev è impegnato in queste ore nell’Atp 500 di Dubai. Anche lui si affianca ai messaggi di pace che stanno arrivando dall’intero mondo dello sport e dai suoi atleti. Anche lui lo fa. Dopo la partita giocata scrive sugli schermi delle telecamere: “No war, peace”. Appena terminato il match con Hurkacz, che lo porta alla seconda finale consecutiva del torneo, il tennista commosso lancia il suo appello a tutto il mondo. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022)– Il tennista russo Alexeyè impegnato in queste ore nell’Atp 500 di. Anche lui si affianca ai messaggi di pace che stanno arrivando dall’intero mondo dello sport e dai suoi atleti. Anche lui lo fa. Dopo la partita giocata scrive sugli schermi delle telecamere: “No war, peace”. Appena terminato il match con Hurkacz, che lo portasecondaconsecutiva del torneo, il tennista commossoil suoa tutto il mondo. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

