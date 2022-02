Ariete, “Specchio” è l’album di debutto della cantautrice tra semplicità e sincerità (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ariete oggi lancia “Specchio”, l’album di debutto disponibile su tutte le piattaforme digitali e che contiene 11 tracce già anticipate dai singoli “L” e “Club”. Dopo il successo dei due EP del 2020 “Spazio” e “18 anni”, Ariete è ormai una giovane voce di riferimento con oltre 37 milioni di stream nel brano “L’ultima notte” certificato platino e con un tour già quasi tutto sold-out. Inoltre, entra nell’AirPlay radiofonico il singolo “Castelli di lenzuola”. “Specchio” è un disco in cui emerge un atteggiamento più consapevole e maturo dell’artista. semplicità, schiettezza e sincerità sono la colonna portante e il filo conduttore di tutti i brani, conferendo quel tocco di autenticità in più che abbraccia e fa sentire capiti chi ascolta. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022)oggi lancia “”,didisponibile su tutte le piattaforme digitali e che contiene 11 tracce già anticipate dai singoli “L” e “Club”. Dopo il successo dei due EP del 2020 “Spazio” e “18 anni”,è ormai una giovane voce di riferimento con oltre 37 milioni di stream nel brano “L’ultima notte” certificato platino e con un tour già quasi tutto sold-out. Inoltre, entra nell’AirPlay radiofonico il singolo “Castelli di lenzuola”. “” è un disco in cui emerge un atteggiamento più consapevole e maturo dell’artista., schiettezza esono la colonna portante e il filo conduttore di tutti i brani, conferendo quel tocco di autenticità in più che abbraccia e fa sentire capiti chi ascolta. ...

Advertising

CherryPress2 : “Specchio” il primo album di Ariete - saudadegozzi : QUINDI NON CHIAMARMI MAAAAAIIIIIII NO TU NON CHIAMARMI MAAAAIIIIII STO IN FASE SPERIMENTALEEEE #specchio #ariete - inlovewithande : RT @sofialolli_: spifferi?????? #ariete #specchio #spifferi - RevenewsI : Forte dell'ottimo riscontro dei due EP precedenti, #Ariete dà alle stampe il primo album #Specchio, da venerdì 25 f… - juvssl : RT @IR0NLANG: Ariete PAY FOR MY THERAPY CHALLENGE. ma chi si riprende più #Specchio -