Alberto Matano si sposa | ecco le sue parole sul compagno e i figli

Advertising

361_magazine : Alberto Matano è pronto a sposarsi. In un'intervista al Corriere della Sera parla del suo compagno e dei figli - zazoomblog : “Ho un fidanzato e mi sposo”. Alberto Matano il coming out dolcissimo - #fidanzato #sposo”. #Alberto #Matano - DonnaGlamour : Alberto Matano svela: “Voglio sposarmi con il mio compagno ma per i figli è tardi” - ParliamoDiNews : Alberto Matano esce allo scoperto: `Sì, ho un compagno. E forse...`, chi è il suo uomo – Libero Quotidiano #… - telodogratis : Alberto Matano si sposa: le parole sul compagno e sulla paternità -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

A distanza di qualche mese da quello che era stato considerato una sorta di coming out, nel corso de La vita in diretta su Rai 1, ecco chesi confida in una lunga intervista concessa a 7 , settimanale del Corriere della Sera , dove conferma di avere un compagno e spiega di pensare anche al matrimonio. Per un'ora sullo ..., giornalista Rai e conduttore de 'La vita in diretta' , parla della sua vita privata e del suo compagno sulla soglia dei 50 anni, età per un bilancio significativo. Da sempre lotta per ...Alberto Matano è pronto a sposarsi. In un'intervista al Corriere della Sera parla del suo compagno e dei figli ...La moglie di Daniele Silvestri è stata arrestata con l'accusa di rapina. Lisa Lelli avebbe preso dagli scaffali di Eataly dei prodotti ...