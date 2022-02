Abc: «Il Napoli correva come un pollo senza testa. Perché Ter Stegen non è stato espulso?» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Perché Ter Stegen non è stato espulso? Il quotidiano spagnolo Abc commenta così Napoli-Barcellona: La tranquillità, e la piacevole sensazione di ampiezza del Barcellona sono svanite al 20esimo minuto per un evidente fallo di Ter Stegen, fallo per cui incomprensibilmente non è stato espulso. Del Napoli scrive che ha chance di vincere lo scudetto e che è una buona squadra. Il Napoli è tornato con entusiasmo dall’intervallo, correndo un po ‘ come un pollo senza testa, e il Barça ha continuato a fare il suo gioco, creando in attacco ma senza ansia. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022)Ternon è? Il quotidiano spagnolo Abc commenta così-Barcellona: La tranquillità, e la piacevole sensazione di ampiezza del Barcellona sono svanite al 20esimo minuto per un evidente fallo di Ter, fallo per cui incomprensibilmente non è. Delscrive che ha chance di vincere lo scudetto e che è una buona squadra. Ilè tornato con entusiasmo dall’intervallo, correndo un po ‘un, e il Barça ha continuato a fare il suo gioco, creando in attacco maansia. L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : Abc: «Il Napoli correva come un pollo senza testa. Perché Ter Stegen non è stato espulso?» Il quotidiano spagnolo… - Andromeda_abc : RT @TuttoMercatoWeb: 'No alla guerrra': striscione esposto dai tifosi del #Napoli al #Maradona #NapoliBarca - Andromeda_abc : RT @toMMilanello: #STOPWAR I giocatori di Napoli e Barcellona uniti a centrocampo per dire NO alla guerra. (Nel momento dell’esposizione… - maurodepascale : RT @abc_napoli: @abc_napoli trasmette al @ComuneNapoli il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro. Sempre attenti e sensibili ai temi Ambient… - abc_napoli : @abc_napoli trasmette al @ComuneNapoli il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro. Sempre attenti e sensibili ai temi… -