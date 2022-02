Ultime Notizie Roma del 24-02-2022 ore 17:10 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla studio Giuliano Ferrigno esteri nel primo piano Perugia e rappresenta il male così il presidente dell’Ucraina zielinsky parlando di una battaglia davvero dura condotta dalle forze armate respingendo gli attacchi Russia del nord e sud è il nemico sta subendo perdite grandi e ne avrà ancora di più perché hanno invaso la nostra terra Quindi sottolineato zielinski non scenderemo la nostra libertà qualsiasi cosa pensi Mosca ha detto ancora dopo aver rivolto un appello alla popolazione a donare sangue perché ci sono militari feriti negli ospedali che hanno bisogno ha confermato di avere troncati rapporti diplomatici con la Russia intanto Mosca iniziato l’invasione dei nuclei le forze armate russe sono entrati nella regione di chi è fa il riso nato il Ministero dell’Interno ucraino precisando che le guardie di frontiera insieme ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 febbraio 2022)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla studio Giuliano Ferrigno esteri nel primo piano Perugia e rappresenta il male così il presidente dell’Ucraina zielinsky parlando di una battaglia davvero dura condotta dalle forze armate respingendo gli attacchi Russia del nord e sud è il nemico sta subendo perdite grandi e ne avrà ancora di più perché hanno invaso la nostra terra Quindi sottolineato zielinski non scenderemo la nostra libertà qualsiasi cosa pensi Mosca ha detto ancora dopo aver rivolto un appello alla popolazione a donare sangue perché ci sono militari feriti negli ospedali che hanno bisogno ha confermato di avere troncati rapporti diplomatici con la Russia intanto Mosca iniziato l’invasione dei nuclei le forze armate russe sono entrati nella regione di chi è fa il riso nato il Ministero dell’Interno ucraino precisando che le guardie di frontiera insieme ...

Advertising

Corriere : Ucraina, è iniziata l’invasione russa. Esplosioni a Kiev, truppe anfibie anche a Odessa - Corriere : ?? A questo link la diretta con gli aggiornamenti in tempo reale - La7tv : In diretta da #Kramatorsk le ultime notizie sulla guerra tra #Russia ed #Ucraina con Francesca Mannocchi… - 963_fr : @SiLviARog81 Stamattina dopo le ultime notizie mi sento come se mi fosse arrivato un treno addosso, che sconfitta per il mondo intero - VeronicaFlorea4 : RT @romatoday: Guerra in Ucraina: missili sulle città, i primi video degli attacchi della Russia -