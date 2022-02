U&D | Ida Platano | tutto quello che non sai su Alessandro

Leggi su formatonews

(Di giovedì 24 febbraio 2022) U&D Idache non sai sul corteggiatore: l’uomo si è presentato in studio esclusivamente per lei. Chi è la nuova frequentazione di Ida.Idaè sicuramente una delle dame più conosciute (e amate) dell’attuale parterre femminile di Uomini e Donne; amica di Gemma, è un volto più che noto anche se ancora, dopo tanti anni, non ha trovato l’amore della sua vita. Dopo aver frequentato seriamente Marcello e Diego, Ida si sta ora rimettendo in gioco con, cavaliere di Salerno venuto in studio esclusivamente per lei. Che sia la volta giusta per Ida, che dopo Riccardo non ha più trovato l’amore? U&D Idasul cavaliereSin da ...