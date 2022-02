Ucraina, il video-messaggio del sindaco di Kiev: “Grande tragedia per l’Europa intera, ma sopravvivremo” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Cari ucraini e cari cittadini di Kiev. Quello che la Russia ha fatto è una Grande tragedia. Non solo per l’Ucraina, questa è una tragedia per l’intera Europa. Ma sono convinto che sopravvivremo. Staremo in piedi e saremo in grado di mostrare la nostra forza e il nostro spirito”. Lo dice il sindaco di Kiev Vitali Klitschko in un video-messaggio. Accanto a lui il fratello, Wladimir (Volodymyr) Klitschko, ex campione di pesi massimi che ha invitato “tutti i partner internazionali” a “osservare questa tragedia” e questa “guerra insensata che non avrà vincitori, ma vinti”. “Dobbiamo rimanere uniti contro quest’aggressione, contro l’aggressione russa”, ha aggiunto il fratello del primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Cari ucraini e cari cittadini di. Quello che la Russia ha fatto è una. Non solo per l’, questa è unaper l’Europa. Ma sono convinto che. Staremo in piedi e saremo in grado di mostrare la nostra forza e il nostro spirito”. Lo dice ildiVitali Klitschko in un. Accanto a lui il fratello, Wladimir (Volodymyr) Klitschko, ex campione di pesi massimi che ha invitato “tutti i partner internazionali” a “osservare questa” e questa “guerra insensata che non avrà vincitori, ma vinti”. “Dobbiamo rimanere uniti contro quest’aggressione, contro l’aggressione russa”, ha aggiunto il fratello del primo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Putin annuncia l'operazione militare in Ucraina e ammonisce: 'Ritorsioni mai sperimentate se qualcuno inter… - GiuseppeConteIT : Ucraina, le mie dichiarazioni alla stampa - ilfoglio_it : ?? Carri armati russi entrano in Ucraina dalla Crimea ?? Tutti gli aggiornamenti qui - RosannaMarani : RT @mariamedici10: #Draghi : “Quanto succede in #Ucraina riguarda tutti noi, il nostro vivere da liberi, le nostre democrazie. Dialogo con… - liberalunicorno : RT @lucianocapone: “Quando la crisi ucraina è esplosa, abbiamo capito che era stata indotta da Ue e Usa. A Kiev c'è stato un golpe per port… -