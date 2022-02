Ucraina: Conte,ferma condanna attacco russo,risposta europea (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Condanno con fermezza l'attacco russo che precipita la situazione e allontana ogni spiraglio di soluzione diplomatica. Confidiamo ancora in una risposta europea e nel contributo che l'Italia può dare ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Condanno con fermezza l'che precipita la situazione e allontana ogni spiraglio di soluzione diplomatica. Confidiamo ancora in unae nel contributo che l'Italia può dare ...

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, Conte: “Iniziativa di Putin? Da condannare. Va scongiurata una guerra, inaccettabile dopo due anni di pand… - HuffPostItalia : 'Putin non sta invadendo l'Ucraina'. 'Il Pd è quello delle guerre sporche'. Il Di Battista pensiero non è cambiato.… - serenel14278447 : Ucraina: Conte,ferma condanna attacco russo,risposta europea - iconanews : Ucraina: Conte,ferma condanna attacco russo,risposta europea - Baldor28714391 : #24febbraio attenzione estrema a quelle che dice #Travaglio In che senso dico io Nel senso che predice il contrari… -