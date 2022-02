Traffico Roma del 24-02-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Luceverdeuna buona giornata da Simona Cerchiara sulla via Ardeatina code per incidente entrando adifficoltà di circolazione all’altezza di via di Fioranello e del raccordo anulare sulla via Appia disagi perintenso rallentamenti e code tra Ciampino e via di Capannelle rallentato ilsulla via Aurelia tra il raccordo è la via Aurelia Antica mentre sulla via Flaminia abbiamo incolonnamenti tra Labaro e Tor di Quinto sulla via Salariain due tratti all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe ed entrando sulla tangenziale sul Raccordo Anulare I maggiori disagi in carreggiata interna tra Casilina e Appia nel trasporto pubblico ferma la metro B nella tratta Bologna Ionio in strada il servizio bus sostitutivo tra Tiburtina e Ionio dettagli di queste di altre notizie li potete ...