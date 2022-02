Terribile incidente sulla Statale 626, scontro tra un’auto e un’ambulanza: 3 morti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Caltanissetta – Tre morti. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto tra un’ambulanza e un’auto sulla strada Statale 626, in prossimità dello svincolo di Butera, in provincia di Caltanissetta. A perdere la vita sono stati il paziente che era nell’ambulanza dell’Asp nissena e stava per essere trasportato dall’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, l’autista dell’ambulanza e la persona che era nell’auto. Un infermiere che era a bordo dell’ambulanza è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Elia in elisoccorso, mentre un medico è stato condotto in codice rosso per un trauma al torace all’ospedale di Gela. (Foto Assenza) Pioli “Il Milan deve far meglio dell’anno scorso” Tromba d’aria a Modica: la generosità della Wurth Covid ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Caltanissetta – Tre. E’ il bilancio di unstradale avvenuto trastrada626, in prossimità dello svincolo di Butera, in provincia di Caltanissetta. A perdere la vita sono stati il paziente che era nell’ambulanza dell’Asp nissena e stava per essere trasportato dall’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, l’autista dell’ambulanza e la persona che era nell’auto. Un infermiere che era a bordo dell’ambulanza è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Elia in elisoccorso, mentre un medico è stato condotto in codice rosso per un trauma al torace all’ospedale di Gela. (Foto Assenza) Pioli “Il Milan deve far meglio dell’anno scorso” Tromba d’aria a Modica: la generosità della Wurth Covid ...

Advertising

quotidianodirg : #Cronaca #ambulanza Terribile incidente sulla Statale 626, scontro tra un’auto e un’ambulanza: 3 morti… - RaiDue : Un terribile incidente d'auto ha sconvolto le vite di tutti i medici del St. Bonaventure. ???? Un nuovo episodio di… - News_24it : APRILIA – Era rimasto coinvolto in un terribile incidente su via Nettunense la scorsa domenica, finendo contro una… - NewSicilia : +++Ancora sconosciute le condizioni di salute della persona soccorsa+++ #Newsicilia - infoitinterno : Terribile incidente in A4: giovane operaio muore schiacciato tra due camion -