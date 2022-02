Sacha Baron Cohen affianca Cate Blanchett e Kevin Kline in Disclaimer | serie Apple di Alfonso Cuaron

(Di giovedì 24 febbraio 2022)in un ruolo misterioso a fianco di, protagonisti discritta e diretta dache verrà girata in Italia nei prossimi mesi. Il comico ingleseè entrato in trattative perreinTV+ scritta, diretta e prodotta dal premio OscarCuarón.è un adattamento per il piccolo schermo del romanzo di Renée Knight La vita perfetta. ...

Inoltre, ha prestato la voce anche aCohen , a Jared Harris in Sherlock Holmes " Gioco di ombre , a Lenny Kravitz in Hunger Games , a Jamie Fox , a Brad Pitt ne L'esercito delle 12 ...... aCohen nei film ispirati ai personaggi da lui creati (tra i quali, il rapper Ali G, il giornalista kazako Borat, il reporter austriaco, omosessuale Bruno e il malefico Ammiraglio ...contiene un personaggio basato sulla sua vita e che può far emergere un segreto che vorrebbe rimanesse sepolto nel suo passato. Al momento il ruolo affidato a Sacha Baron Cohen non è stato svelato.L'attore Sacha Baron Cohen, star di Borat, sembra stia per entrare a far parte del cast di Disclaimer, la serie di Alfonso Cuarón ...