Pagelle Napoli Barcellona 2-4 | Traoré è un uragano | Mario Rui si lascia travolgere – VOTI

Advertising

NapoliCM : ???? Pagelle Napoli Barcellona: Insigne e Politano non bastano, Spalletti fuori dall'Europa League ???… - napolipiucom : Napoli-Barcellona: le pagelle, nessuno è salvo. Spalletti ci sei? #NapoliBarcellona #ForzaNapoliSempre… - Ftbnews24 : ?? #Pagelle Napoli-Barcellona 2-4: dominio blaugrana al Maradona, azzurri eliminati #Napoli #CagliariNapoli #SerieA… - FrancescoLovin3 : Le mie pagelle di Cagliari Napoli Ospina 5 Dilo 6 KK 5 Jesus 6 Rrahmani 5.5 Rui 6 Demme 5 Zielu 5 Elmas 5 Ciro 4.5… - CagliariCalcioo : Cagliari-Napoli, le pagelle. I voti Gazzetta: Osimhen, Baselli -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Napoli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per gli spareggi della Europa League 2021 - 2022:Barcellona Ledei protagonisti del match trae Barcellona, valido per l'andata degli spareggi della Europa League 2021/2022. TOP : Jordi Alba FLOP : Demme VOTI ...Barcellona in chiaro e su CalcioNapoli24Barcellona Tv8 in chiaro e su CalcioNapoli24 per tutto ciò che riguarda il pre - partita, le, gli highlights e le interviste ai ...Il Napoli perde con il Barcellona in Europa League che dilaga allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Spalletti è in balia dell’avversario per tutta la partita, con Xavi che imbriglia ...Il Napoli eliminato dall'Europa League. Al 'Maradona' domina il Barcellona: 1-3 nel primo tempo, 2-4 nella ripresa ...