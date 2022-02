“Mi manca il vero programma”, aspre critiche social per Le Iene (Di giovedì 24 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. “Mi manca il vero programma” è solo uno dei commenti che si legge sui social sotto uno degli scherzi che vedremo in onda stasera alle Iene. mancano solo poche ore alla messa in onda della nuova puntata dello show di Italia Uno condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari che come anticipato dai social manderà Leggi su youmovies (Di giovedì 24 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. “Miil” è solo uno dei commenti che si legge suisotto uno degli scherzi che vedremo in onda stasera alleno solo poche ore alla messa in onda della nuova puntata dello show di Italia Uno condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari che come anticipato daimanderà

Advertising

odiarciinsieme : RT @pippomaryfanti: manca qualche ora a igichsdp e due settimane all’evento a milano questa è la felicità, non mi sembra vero - _dqcp : @fattoquotidiano Non si capisce vero che è tutta una macchinazione per bloccarlo. Paura fottuta per il suo consenso… - pippomaryfanti : manca qualche ora a igichsdp e due settimane all’evento a milano questa è la felicità, non mi sembra vero - bolgan_marina : @BiagioAntonacci Sicuro....manca tutto e sarebbe anche ora...di aprire i battenti...e' vero si ..o no?..... - Lullabyofbook : È vero, sembrano una coppia di pensionati però stay calm! Sapete quanta tensione c'è fra di loro. Secondo me manca… -