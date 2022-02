Mark Zuckerberg | Multa da 90 milioni di dollari (Di giovedì 24 febbraio 2022) È ufficiale: META dovrà pagare una Multa di 90 milioni di dollari per aver violato la privacy degli iscritti a Facebook. Secondo l’accusa l’azienda avrebbe tracciato gli utenti fuori da Facebook. Facebook paga una Multa salatissima per aver violato la privacy degli iscritti (Pixabay) – curiosauro.itSuper Multa per Zuckerberg. META deve pagare 90 milioni per chiudere una causa legale META ha accettato di pagare 90 milioni di dollari per chiudere una causa. L’accusa mossa alla società informatica era di aver violato la privacy dei propri utenti, tracciando i comportamenti e le ricerche fatte su internet anche dopo che essi si erano disconnessi da Facebook. La controversia originale fu sollevata con una class action nel lontano 2012. ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 24 febbraio 2022) È ufficiale: META dovrà pagare unadi 90diper aver violato la privacy degli iscritti a Facebook. Secondo l’accusa l’azienda avrebbe tracciato gli utenti fuori da Facebook. Facebook paga unasalatissima per aver violato la privacy degli iscritti (Pixabay) – curiosauro.itSuperper. META deve pagare 90per chiudere una causa legale META ha accettato di pagare 90diper chiudere una causa. L’accusa mossa alla società informatica era di aver violato la privacy dei propri utenti, tracciando i comportamenti e le ricerche fatte su internet anche dopo che essi si erano disconnessi da Facebook. La controversia originale fu sollevata con una class action nel lontano 2012. ...

