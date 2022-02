LIVE Sinner-Hurkacz 1-2, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: equilibrio sul Campo Centrale (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Servizio a zero di Sinner che sta prendendo spesso la rete. 40-0 CHIUSURA A RETE DI Sinner! Diritto diagonale e attacco in controtempo. 30-0 Scappa via il diritto diagonale di Hurkacz. 15-0 Servizio e diritto diagonale di Sinner e chiusura lungolinea. 1-2 La testa di serie #5 gestisce alla grande il turno di battuta. 40-30 Gran chiusura a rete dell’italiano dopo aver attaccato con il diritto diagonale. 40-15 Servizio esterno del polacco. 30-15 Ace di Hurkacz. 15-15 DENTRO DI UN SOFFIO IL DIRITTO DIAGONALE DI Hurkacz! 0-15 VINCENTE DI DIRITTO DI Sinner! Hurkacz non ci arriva in recupero. 1-1 Sinner non trema al servizio e pareggia i conti. 40-30 Resta dentro ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Servizio a zero diche sta prendendo spesso la rete. 40-0 CHIUSURA A RETE DI! Diritto diagonale e attacco in controtempo. 30-0 Scappa via il diritto diagonale di. 15-0 Servizio e diritto diagonale die chiusura lungolinea. 1-2 La testa di serie #5 gestisce alla grande il turno di battuta. 40-30 Gran chiusura a rete dell’italiano dopo aver attaccato con il diritto diagonale. 40-15 Servizio esterno del polacco. 30-15 Ace di. 15-15 DENTRO DI UN SOFFIO IL DIRITTO DIAGONALE DI! 0-15 VINCENTE DI DIRITTO DInon ci arriva in recupero. 1-1non trema al servizio e pareggia i conti. 40-30 Resta dentro ...

