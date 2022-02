Lazio-Porto 2-2 LIVE: Cataldi firma il pari (Di giovedì 24 febbraio 2022) Una missione complicata ma non impossibile, parafrasando le parole dello stesso Maurizio Sarri. La Lazio cerca all'Olimpico, a partire dalle... Leggi su calciomercato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Una missione complicata ma non impossibile, parafrasando le parole dello stesso Maurizio Sarri. Lacerca all'Olimpico, a partire dalle...

Advertising

FCPorto : ?31' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???SS Lazio 1-1 FC Porto #FCPorto #SSLFCP #FIFA22 #FUT22 #PoweredbyFootball… - SkySport : EUROPA LEAGUE Spareggi ritorno Lazio-Porto e Napoli-Barcellona anche su Sky Sport 4K #SkySport #SkyUEL - UEFAcom_it : ??? La Lazio scende in campo così contro il Porto... ?? Qual è il tuo pronostico? #UEL - Guida80079096 : RT @FCPorto: ?Final de Jogo / End of the match / Final del Partido ??? SS Lazio 2-2 FC Porto ?19' Immobile [1-0] ?31' Taremi [1-1] ?68' Uri… - __bessa11 : RT @FCPorto: ?Final de Jogo / End of the match / Final del Partido ??? SS Lazio 2-2 FC Porto ?19' Immobile [1-0] ?31' Taremi [1-1] ?68' Uri… -