La rivolta dei sindaci Pd contro il Pd

Intervistato da Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera, Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), chiede con decisione una modifica della legge Severino. "Siamo l'unica istituzione sottoposta a questo particolarissimo regime. Prima di arrivare a sentenza definitiva, anche per reati minori, siamo sospesi per 18 mesi – dice – E poi, nel 95 per cento dei casi, assolti nei gradi successivi". Interrogato sulla scelta del segretario del Pd, cioè del suo partito, di difendere la legge Severino ora sottoposta a referendum, Decaro spiega che "i sindaci di tutti i partiti lo avevano già chiesto più volte, da anni, soprattutto nell'ultima assemblea Anci, di cambiarla". L'intervistatrice non sembra voler chiarire che Decaro è favorevole al referendum, ma il sindaco insiste: "Noi chiediamo una modifica. Che sia per scelta ...

