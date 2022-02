La dichiarazione di guerra di Putin che fa finta di non dichiarare guerra all’Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) Alla fine lo ha fatto, come in tanti pensavano. Vladimir Putin ha dichiarato guerra all’Ucraina iniziando nella notte un’offensiva militare a suon di missili che hanno colpito moltissime città. E lo ha fatto facendo finta di non farlo, in linea con il personaggio che da anni mostra i muscoli di un Paese all’avanguardia per quel che riguarda il sistema militare, ma tra i “piccoli” a livello economico. Dal Cremlino, all’alba, è arrivata la comunicazione ufficiale dell’invasione, travestita da operazione per “smilitarizzare e de-nazificare” l’Ucraina. Parole che sul vocabolario dei conflitti sono sinonimo di guerra. Putin dichiara guerra all’Ucraina facendo finta di non farlo “Ho deciso ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Alla fine lo ha fatto, come in tanti pensavano. Vladimirha dichiaratoiniziando nella notte un’offensiva militare a suon di missili che hanno colpito moltissime città. E lo ha fatto facendodi non farlo, in linea con il personaggio che da anni mostra i muscoli di un Paese all’avanguardia per quel che riguarda il sistema militare, ma tra i “piccoli” a livello economico. Dal Cremlino, all’alba, è arrivata la comunicazione ufficiale dell’invasione, travestita da operazione per “smilitarizzare e de-nazificare” l’Ucraina. Parole che sul vocabolario dei conflitti sono sinonimo didichiarafacendodi non farlo “Ho deciso ...

