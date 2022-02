Guerra in Ucraina, le sirene risuonano a Kiev dopo l'inizio degli attacchi russi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo all'Ucraina. Subito si sono avvertite forti esplosioni nelle città ucraine. Non solo sul confine, ma fino a Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e anche nella capitale Kiev, dove sono suonate le sirene d'allarme e i russi avrebbero tentato di prendere il controllo dell'aeroporto. La presidenza Ucraina ha diffuso una foto che mostra un'esplosione nella capitale, uno scoppio con una densa nuvola di fumo, vicino ad un parco. Forze russe sarebbero entrate in Ucraina anche dalla Bielorussia e dalla Crimea. Leggi su lastampa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo all'. Subito si sono avvertite forti esplosioni nelle città ucraine. Non solo sul confine, ma fino a Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e anche nella capitale, dove sono suonate led'allarme e iavrebbero tentato di prendere il controllo dell'aeroporto. La presidenzaha diffuso una foto che mostra un'esplosione nella capitale, uno scoppio con una densa nuvola di fumo, vicino ad un parco. Forze russe sarebbero entrate inanche dalla Bieloa e dalla Crimea.

