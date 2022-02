Green pass e obbligo vaccinale over 50, da Camera sì alla fiducia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Con 372 voti a favore e 46 contrari la Camera ha detto sì alla fiducia posta dal Governo sul decreto legge che stabilisce l’obbligo del vaccino anti Covid per gli over 50 con i relativi vincoli legati al Green pass. La seduta prosegue ora con l’esame degli ordini del giorno prima del voto finale sul provvedimento che dovrà essere esaminato anche dal Senato e approvato entro l’8 marzo L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Con 372 voti a favore e 46 contrari laha detto sìposta dal Gno sul decreto legge che stabilisce l’del vaccino anti Covid per gli50 con i relativi vincoli legati al. La seduta prosegue ora con l’esame degli ordini del giorno prima del voto finale sul provvedimento che dovrà essere esaminato anche dal Senato e approvato entro l’8 marzo L'articolo proviene da Italia Sera.

