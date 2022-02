Genova | on line i mercatini del falso Le borsine bio? Di plastica

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Quattro i laboratori abusivi smantellati nel 2021 in città. Tra i prodotti pericolosi occhiali da sole e giocattoli. La polizia locale ha sequestrato 85 chili di sacchetti della spesa spacciati per green. Niente più esposizioni in strada: oggetti contraffatti mostrati al cliente sul cellulare

" Non solo borse e vestiti: la nuova frontiera della contraffazione passa anche dai sacchetti biodegradabili. Sono obbligatori per legge, ma anche più costosi di quelli di plastica. E qui si ...