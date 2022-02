Estrazione del Lotto di Oggi: i numeri vincenti di Giovedì 24 Febbraio 2022 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Estrazioni del Lotto di Giovedì 24 Febbraio 2022 Si può giocare al Lotto, al SuperEnaLotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del Lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 11 (65) 34 (55) 87 (52) 81 (51) 12 (49) Cagliari: 15 (85) 12 (58) 53 (56) 40 (56) 35 (53) Firenze: 67 (116) 15 (91) 40 (62) 55 (55) 7 (38) Genova: 8 (90) 17 (54) 27 (47) 7 (46) 26 (44) Milano: 80 (74) 8 (67) 5 (63) 13 (63) 44 (58) Napoli: 8 (133) 11 (110) 44 (77) 50 (76) 37 (66) Palermo: 67 (103) 6 (90) 9 (81) 5 (79) 45 (60) Roma: 53 (109) 11 (80) 21 (63) 54 (57) 28 (47) Torino: 59 (84) 58 (70) 77 (65) 45 (62) 40 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 febbraio 2022) Estrazioni deldi24Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 11 (65) 34 (55) 87 (52) 81 (51) 12 (49) Cagliari: 15 (85) 12 (58) 53 (56) 40 (56) 35 (53) Firenze: 67 (116) 15 (91) 40 (62) 55 (55) 7 (38) Genova: 8 (90) 17 (54) 27 (47) 7 (46) 26 (44) Milano: 80 (74) 8 (67) 5 (63) 13 (63) 44 (58) Napoli: 8 (133) 11 (110) 44 (77) 50 (76) 37 (66) Palermo: 67 (103) 6 (90) 9 (81) 5 (79) 45 (60) Roma: 53 (109) 11 (80) 21 (63) 54 (57) 28 (47) Torino: 59 (84) 58 (70) 77 (65) 45 (62) 40 ...

