“È matta, non sai che mi ha fatto”. GF Vip, Lulù non nasconde nulla su Delia: “Fuori di testa” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tensione sempre più alta al ‘GF Vip’ in attesa della nuova puntata in diretta con Alfonso Signorini del 24 febbraio. A sganciare bombe atomiche contro Delia Duran ci ha pensato Lulù Selassié, che davvero ci è andata giù durissimo nei confronti della moglie di Alex Belli. Lo ha fatto parlandone con Soleil Sorge e anche quest’ultima non è stata ovviamente passiva, ma ha rincarato la dose. Ovviamente Delia non sa nulla, ma quando lo saprà si prevedono davvero tante scintille. Prima di rivelarvi cosa ha detto Lulù Selassié, Soleil si è anche lasciata andare ad una confessione molto triste legata al suo passato: “Rimasi coinvolta in un incidente stradale con i miei amici negli Stati Uniti. Uno dei miei amici non aveva possibilità economiche e studiava, grazie ad una borsa di studio ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tensione sempre più alta al ‘GF Vip’ in attesa della nuova puntata in diretta con Alfonso Signorini del 24 febbraio. A sganciare bombe atomiche controDuran ci ha pensatoSelassié, che davvero ci è andata giù durissimo nei confronti della moglie di Alex Belli. Lo haparlandone con Soleil Sorge e anche quest’ultima non è stata ovviamente passiva, ma ha rincarato la dose. Ovviamentenon sa, ma quando lo saprà si prevedono davvero tante scintille. Prima di rivelarvi cosa ha dettoSelassié, Soleil si è anche lasciata andare ad una confessione molto triste legata al suo passato: “Rimasi coinvolta in un incidente stradale con i miei amici negli Stati Uniti. Uno dei miei amici non aveva possibilità economiche e studiava, grazie ad una borsa di studio ...

Advertising

matta_gatta : @onordelvero2 ma che dire luiperché ti devo mettere.....e poi non capisco - gallo_graziella : Tutti chiedevamo in massa il percorso di luigi ... e ora tutti noi #caroligi abbiamo una paura matta di vederlo ...… - matta_gatta : @innomedeltrash Se questo non è amore?? - amicimania : ieri mio fratello per farmi uno scherzo mentre studiavo ha gridato che chri stava uscendo dalla scuola io mi sono m… - VITAnonprofit : Chi è il pacifista oggi? -