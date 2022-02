Draghi gela Speranza: “È ora di riaprire, via le restrizioni”. Ma il green pass resta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb – La pandemia è finita, ormai lo ripetono tutti e lo sanno pure i sassi. Solo Speranza pare non essersene accorto. Eppure, alla fine la doccia gelata è arrivata pure per lui: con un popolo italiano stremato dalle restrizioni e strozzato dalla crisi economica (che adesso potrebbe persino peggiorare a causa della crisi in Ucraina), Mario Draghi ha deciso di riaprire. «Continueremo a monitorare con attenzione la situazione pandemica, pronti a intervenire in caso di recrudescenze. Ma il nostro obiettivo è riaprire del tutto, al più presto», ha affermato il premier al Teatro del maggio musicale fiorentino. Draghi boccia la linea dura di Speranza La data del «tana libera tutti» è sempre la stessa: il 31 marzo. E cioè la scadenza naturale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb – La pandemia è finita, ormai lo ripetono tutti e lo sanno pure i sassi. Solopare non essersene accorto. Eppure, alla fine la docciata è arrivata pure per lui: con un popolo italiano stremato dallee strozzato dalla crisi economica (che adesso potrebbe persino peggiorare a causa della crisi in Ucraina), Marioha deciso di. «Continueremo a monitorare con attenzione la situazione pandemica, pronti a intervenire in caso di recrudescenze. Ma il nostro obiettivo èdel tutto, al più presto», ha affermato il premier al Teatro del maggio musicale fiorentino.boccia la linea dura diLa data del «tana libera tutti» è sempre la stessa: il 31 marzo. E cioè la scadenza naturale ...

