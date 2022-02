Doc Nelle tue mani, perché non va in onda? Cambiamento improvviso in Rai (Di giovedì 24 febbraio 2022) La sesta puntata di Doc Nelle mani non andrà in onda giovedì 24 febbraio. Ecco qual è il motivo di questo cambio di programmazione. I fan della serie tv con Luca Argentero sono rimasti stupiti dalla notizia della cancellazione della puntata di questa sera. Scopriamo quali sono i motivi che hanno portato Rai Uno a ribaltare il palinsesto della prima serata. La seconda stagione di Doc Nelle tue mani sta conquistando milioni e milioni di telespettatori. Il medical drama, dopo la prima stagione, ha confermato il successo con nuovi ed interessanti episodi che vedono come protagonista sempre l’amatissimo attore Luca Argentero. Le storie in corsia all’ospedale Ambrosoli di Milano, dove è ambientata la serie tv, sono ispirate a fatti realmente accaduti a Pierdante ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 febbraio 2022) La sesta puntata di Docnon andrà ingiovedì 24 febbraio. Ecco qual è il motivo di questo cambio di programmazione. I fan della serie tv con Luca Argentero sono rimasti stupiti dalla notizia della cancellazione della puntata di questa sera. Scopriamo quali sono i motivi che hanno portato Rai Uno a ribaltare il palinsesto della prima serata. La secstagione di Doctuesta conquistando milioni e milioni di telespettatori. Il medical drama, dopo la prima stagione, ha confermato il successo con nuovi ed interessanti episodi che vedono come protagonista sempre l’amatissimo attore Luca Argentero. Le storie in corsia all’ospedale Ambrosoli di Milano, dove è ambientata la serie tv, sono ispirate a fatti realmente accaduti a Pierdante ...

Advertising

bruna_ambra : @davismaele @manuel_bortuzzo Nelle mani del suo Doc preferito ?? - zazoomblog : DOC Nelle tue mani 2 stasera sesta puntata: quando inizia? Orario anticipazioni canale cast quante puntate -… - darkap89 : Stasera Tg1 in prima serata con Monica Maggioni, salta la prevista puntata di Doc - Nelle tue mani #RussiaUkraineConflict - bestfictionever : DOC- Nelle tue mani 2: anticipazioni 24 febbraio - zazoomblog : Doc – Nelle tue mani 2 con Luca Argentero non va in onda: cosa ha scelto di mandare in onda la Rai - #Nelle… -