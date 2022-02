Contributi a fondo perduto mense, si attendono le istruzioni per la domanda (Di giovedì 24 febbraio 2022) ...dall'articolo 43 bis del Decreto Sostegni bis sono state messe nero su bianco con il decreto attuativo firmato lo scorso dicembre dal Ministro dello Sviluppo Economico e pubblicato in Gazzetta ... Leggi su informazionefiscale (Di giovedì 24 febbraio 2022) ...dall'articolo 43 bis del Decreto Sostegni bis sono state messe nero su bianco con il decreto attuativo firmato lo scorso dicembre dal Ministro dello Sviluppo Economico e pubblicato in Gazzetta ...

Advertising

InfoFiscale : Contributi a fondo perduto mense, si attendono le istruzioni per la domanda - CamComModena : ??Riapre il #FondoSicurezza in collaborazione con i Comuni della provincia di #Modena Il bando 2022 finanzia le picc… - cnanazionale : ??Caro-carburanti ??Contributi a fondo perduto per Ncc e taxi ??Revisioni mezzi pesanti Queste alcune delle urgenze de… - AgoraBlog2 : POLITICA???? Soddisfazione dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Locorotondo per i contributi del Fondo… - Qualenergiait : La Regione Friuli Venezia Giulia assegna 6 milioni di euro a fondo perduto, alle imprese per progetti di ricerca in… -