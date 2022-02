Catturata la più grande onda d’urto cosmica visibile dalla Terra (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un gruppo internazionale di astronomi guidati da un ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha "fotografato" la più estesa onda d'urto cosmica visibile dalla Terra, ampia diversi milioni di anni luce. Nello specifico, queste gigantesche onde d'urto sono molto più grandi di una galassia come la nostra Via Lattea, e si formano in seguito allo scontro tra ammassi di galassie, gli eventi più energetici dopo il Big Bang. Le osservazioni - informa l'INAF - sono state realizzate con le antenne del radiotelescopio MeerKAT, situato in Sudafrica e gestito dal South African Radio Astronomy Observatory (SARAO). Si tratta dello studio più dettagliato di onde d'urto cosmiche prodotte durante la collisione di due enormi ammassi di galassie più di un miliardo di anni fa. I risultati delle ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un gruppo internazionale di astronomi guidati da un ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha "fotografato" la più estesad'urto, ampia diversi milioni di anni luce. Nello specifico, queste gigantesche onde d'urto sono molto più grandi di una galassia come la nostra Via Lattea, e si formano in seguito allo scontro tra ammassi di galassie, gli eventi più energetici dopo il Big Bang. Le osservazioni - informa l'INAF - sono state realizzate con le antenne del radiotelescopio MeerKAT, situato in Sudafrica e gestito dal South African Radio Astronomy Observatory (SARAO). Si tratta dello studio più dettagliato di onde d'urto cosmiche prodotte durante la collisione di due enormi ammassi di galassie più di un miliardo di anni fa. I risultati delle ...

