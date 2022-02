Borse in picchiata, la guerra in Ucraina fa sprofondare i mercati: Piazza Affari maglia nera (Di giovedì 24 febbraio 2022) La guerra fa sprofondare le Borse. A Kiev suonano le sirene anti-aeree e le Borse vanno in picchiata. Sui mercati vola il prezzo del gas e del petrolio. Nella prima seduta dopo l’invasione russa in Ucraina, Wall Street apre fortemente negativa. E le Borse europee chiudono la seduta in forte ribasso: a Piazza Affari il Ftse Mib chiude in calo del 4,08% a 24.895 punti. Londra del 3,86%. Francoforte del 3,98% e Parigi del 3,83%. Borse, la guerra in Ucraina fa sprofondare i mercati L’offensiva russa genera una forte ondata di avversione al rischio sui mercati, spinti al ribasso dall’invasione ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lafale. A Kiev suonano le sirene anti-aeree e levanno in. Suivola il prezzo del gas e del petrolio. Nella prima seduta dopo l’invasione russa in, Wall Street apre fortemente negativa. E leeuropee chiudono la seduta in forte ribasso: ail Ftse Mib chiude in calo del 4,08% a 24.895 punti. Londra del 3,86%. Francoforte del 3,98% e Parigi del 3,83%., lainfaL’offensiva russa geuna forte ondata di avversione al rischio sui, spinti al ribasso dall’invasione ...

