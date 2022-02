Allarme nucleo terrestre | Scienziati devono capire

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Secondo un gruppo di ricerca dell’Istituto di Geochimica dell’Accademia cinese delle scienze (IGCAS) ilinterno potrebbe rivelare qualcosa d’insolito. Una caratteristica inaspettata, che potrebbe però spiegare come mai non riusciamo a comprendere completamente la natura e il comportamento della parte più interna della Terra. Possiamo parlare di unrelativo al? Cosa si nasconde nel? (Pixabay) – curiosauro.itDalla Cina si leva unsul: è diverso da come credevamo Negli ultimi anni la scienza ha compreso che ildella Terra non è completamente solido, o comunque non è un solido “normale”. Secondo gli ultimi studi sembrerebbe composto da un sottoreticolo di ferro solido e ...