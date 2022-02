**Ucraina: Letta, 'se non siamo uniti, Putin vedrà debolezza e tirerà dritto'** (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Va a finire male se non siamo uniti dentro il nostro Paese, tra europei e non siamo uniti tra europei e americani. Se Putin vedrà debolezza da questa parte, tirerà dritto e sarà peggio per tutti". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, al Tg1. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Va a finire male se nondentro il nostro Paese, tra europei e nontra europei e americani. Seda questa parte,e sarà peggio per tutti". Così il segretario del Pd, Enrico, al Tg1.

Advertising

fabiorampelli : - Crisi Russia-Ucraina - Caro bollette - Crisi economica - Pandemia e post pandemia. Ma no, per il segretario del… - roccogarramone2 : RT @denti_emanuele: @PLDC09710726 @sedicizero Decidono i Russi del prezzo del 'loro GAS'....?? MA SONO MATTI...?? PENSAVO CHE LO DECIDESSE… - infoitinterno : #FLASH# UCRAINA: LETTA, RUSSIA IRRESPONSABILE, SOSTEGNO A GOVERNO E UE UNITA - infoitinterno : Ucraina: Letta, Russia irresponsabile, sostegno a Governo e Ue unita - TV7Benevento : **Ucraina: Letta, 'se non siamo uniti, Putin vedrà debolezza e tirerà dritto'** - -