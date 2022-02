(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nell’edizione di questa settimana di What Happened When,ha rivelato la sua reazione all’uscita die Brandidalla AEW.ha detto: “per me era uno deiAEW. Èa mettermi in contatto conKhan, ed è per questo che ho firmato“. Lodi“Naturalmente, sono molto vicino a tutta la famiglia” ha continuato. “Abbiamo fatto molti viaggi insieme in bus fino a Jacksonville, considero lui e Brandi degli amici. Penso che a causa loro oggi la nostra organizzazione sia migliore. Voglio augurare a loro tutto il meglio, e ...

Zona_Wrestling : #WWE Tony Schiavone: 'Cody Rhodes era uno dei volti della AEW, perderlo è stato uno shock' - - coach_vkngj : @thunderrosa22 @RealBrittBaker @tonyschiavone24 Aka Tony ' the Barista' Schiavone! - Nathan2k22G : @thunderrosa22 @RealBrittBaker Tony Schiavone - L_DP_Taylor : @G0AwayHeat Tony Schiavone - CyrusOnTWR : RT @MeelzTV: Did Tony Schiavone call a verse a stanza? -

Ultime Notizie dalla rete : Tony Schiavone

Zona Wrestling

E questi - ha concluso la sua premessa- sono articoli primari che nessuno può alienare". ... Il ConsigliereMazzaro, ha, dal canto suo, evidenziato l'importanza del concetto di ...... Il figlio della Pantera Rosa), affiancherà il board di 'LA, Italia (diretto daRenis e ... RobertoPresidente Universo Humanitas e di Danilo Gigante Presidente di International Broker ...Durante l'ultimo episodio del suo podcast Grilling JR, Jim Ross ha parlato di Tony Khan e della sua esperienza sin qui in AEW. Su ciò che chiedeva sempre al suo capo, Jim Ross ha rivelato: "La cosa ch ...DDP Names The Three People He Forgot To Thank During His 2017 WWE Hall Of Fame Speech Wrestling News and Rumors ...