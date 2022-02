Stellantis - Casa per Casa, tutte le auto in arrivo fino al 2023 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Come da tradizione dell'ex gruppo FCA, durante la presentazione dei conti annuali Stellantis ha mostrato alcune slide di aggiornamento sul lancio di nuovi modelli. Marchio per marchio, il colosso euro-americano ha messo nero su bianco tutte le vetture e i veicoli commerciali elettrici, ibridi plug-in e a idrogeno che verranno presentati da oggi al 2023. Nel dettaglio, nei prossimi 22 mesi il gruppo lancerà quattro nuove ibride plug-in e ben 13 elettriche pure: entro la fine del prossimo anno nei listini ci saranno 32 veicoli full electric (oggi sono 19) e 19 modelli ibridi plug-in. Vediamoli. Alfa Romeo. Nella riga dedicata al marchio Alfa Romeo è presente solo una vettura ibrida plug-in: la Tonale. Presentata nelle scorse settimane, la Suv è il primo modello elettrificato del Biscione e sarà presto seguito da nuovi modelli ibridi. ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Come da tradizione dell'ex gruppo FCA, durante la presentazione dei conti annualiha mostrato alcune slide di aggiornamento sul lancio di nuovi modelli. Marchio per marchio, il colosso euro-americano ha messo nero su biancole vetture e i veicoli commerciali elettrici, ibridi plug-in e a idrogeno che verranno presentati da oggi al. Nel dettaglio, nei prossimi 22 mesi il gruppo lancerà quattro nuove ibride plug-in e ben 13 elettriche pure: entro la fine del prossimo anno nei listini ci saranno 32 veicoli full electric (oggi sono 19) e 19 modelli ibridi plug-in. Vediamoli. Alfa Romeo. Nella riga dedicata al marchio Alfa Romeo è presente solo una vettura ibrida plug-in: la Tonale. Presentata nelle scorse settimane, la Suv è il primo modello elettrificato del Biscione e sarà presto seguito da nuovi modelli ibridi. ...

